Deux nouvelles rues à Templeuve: rue des Gilles de Templeuve et rue du Franco-Belge

Un nouveau lotissement dans le village templeuvois nécissite de nommer deux nouvelles rues. Le Collège a proposé rue des Gilles de Templeuve et rue du Franco-Belge. « Je trouve que ces noms sont tout à fait pertinents car ils mettent en lumière des associations très impliquées dans le village, reconnues de tous les habitants et qui rayonnent. La confrérie des gilles existe depuis 2003 et compte aujourd’hui de nombreux membres. La course cycliste « Circuit Franco-Belge » a vu le jour en 1924. Inscrite au calendrier de l’UCI depuis 1996, le Franco-Belge est devenu un rendez-vous majeur pour les cyclistes professionnels », a commenté le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.

Ces propositions seront ensuite soumises à l’avis de la commission royale de toponymie et de dialectologie et enfin à un prochain Conseil communal.