Miss Belgique: qui est Caprice Coyne, la candidate Nº8 (photos et vidéo)

Caprice Coyne, 19 ans, de Geel, styliste.

Caprice a créé sa propre ligne de vêtements pour enfants de 0 à 7 ans qu’elle vend via Instagram avec l’espoir, peut-être un jour, d’ouvrir sa propre boutique. Miss Belgique est son premier concours. « Je voulais essayer et j’ai donc choisi le plus grand ». Son modèle parmi les anciennes Miss ? Véronique De Kock qui, pour elle, reste très belle malgré l’âge qui avance…