Nabil est interpellé à Liège avec plusieurs sachets de cocaïne, pour un total de 5,23 grammes

Ce jeudi en fin d’après-midi, Nabil, un homme en séjour illégal âgé de 40 ans, a été interpellé sur la place des Bons Enfants à Liège. Vers 17 heures, un équipe de policiers liégeois le repère en compagnie de deux individus, connus pour des fais de toxicomanie. Les trois hommes semblaient opérer à de louches échanges...

Lorsqu’ils entendent un cri « Police ! », Nabil prend ses jambes à son cou et s’entame alors une course-poursuite, qui prendra fin une petite heure plus tard, sur la place précitée, où il est arrêté. Sur lui, les agents retrouvent 300 euros d’argent liquide en petites coupures, un téléphone et plusieurs petits et gros sachets qui s’avèrent positifs à la cocaïne. Au total, 16 billes sont retrouvées, pour un total de 5,23 grammes.