Un homme arrêté sur la place Jean Jaurès à Herstal: «Je suis un ACAB, vous allez voir ce qu’il va se passer!»

C’est peu avant 15 heures, ce jeudi, qu’une équipe de policiers de la zone de Herstal est appelée à intervenir en centre-ville de la Cité des Armuriers, place Jean Jaurès. Là, Loïc, un homme de 36 ans, visiblement dans un état d’ivresse assez avancé, était occupé à se donner en spectacle, voulant entrer dans un café dont on lui refusait l’accès, au vu de son comportement plutôt agressif et alcoolisé. Énervé, il s’en prenait aussi à des personnes présentes…

Et c’est dans ce contexte qu’il n’a clairement pas apprécié l’arrivée des forces de l’ordre, contre lesquelles il s’est rebellé. Il les a d’ailleurs menacées en hurlant « Je suis un ACAB, vous allez voir ce qu’il va se passer ! » (NDLR : acronyme de l’anglais « All cops are bastards » pour « Tous les flics sont des salauds »).