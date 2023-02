Conflit social chez Intermarché/Mestdagh: la grève continue à l’entrepôt de Gosselies et dans une quarantaine de magasins

Ce jeudi, pratiquement tous les magasins étaient fermés et ce vendredi, les actions reprenaient. « Le personnel reste déterminé à assumer le mouvement annoncé », écrivent les syndicats dans un communiqué.

« Malgré l’intox donné par l’employeur, les différentes informations discréditant les organisations sociales et la pression mise localement, les travailleurs restent en colère et demandent des garanties plus fortes de la part de l’employeur. L’employeur aurait déjà pu éviter ce conflit. La balle est dans son camp ».