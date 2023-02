Meurtres, disparitions, viols, «cold cases»: une révolution arrive en Belgique!

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne qui permettra de recourir aux nouvelles techniques d'analyse d’ADN dans les enquêtes criminelles. Notamment pour ce qui concerne les « cold cases », c’est-à-dire les affaires non élucidées.

Un élément important de cette réforme de la législation sur l'ADN, porte sur les dossiers de disparition. Il sera ainsi possible de relier l'ADN de restes humains non identifiés ou de proches de personnes disparues aux profils ADN contenus dans les banques de données européennes et internationales. L'une d'elles est la banque de données I-Familia d'Interpol, créée en juin 2021. Cette base de données contient près de 10.000 profils ADN de corps non identifiés et plus de 1.000 profils ADN de parents de personnes disparues du monde entier. La connexion à I-Familia sera cruciale pour la résolution d’affaires de disparition, car les recherches et comparaisons automatiques peuvent désormais être effectuées de manière beaucoup plus large. Cette connexion pourrait permette aux proches de personnes disparues de recevoir une réponse tant attendue à leurs questions après des années d’incertitudes.