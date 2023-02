Laurent Gerra encore dans un rôle sombre: «J’aime interpréter des personnages en dehors de ce que je suis»

Jusqu’ici, on connaissait surtout le Laurent Gerra imitateur, roi de la gaudriole et de l’humour bien gaulois, situé le plus souvent en dessous de la ceinture. Désormais, c’est le comédien qu’on découvre, et dans des rôles sérieux qui plus est. On l’avait déjà vu en 2013 dans le rôle principal du téléfilm « L’escalier de fer », tiré de Simenon, ou en 2016 dans « Monsieur Paul ». Mais là, sa carrière d’acteur semble s’accélérer, et dans la peau de personnages toujours plus sombres. On l’a vu coup sur coup en flic cynique et misanthrope dans le téléfilm « Noir comme neige », en 2021, et, l’année dernière, dans la soutane de l’abject abbé Vautrin dans la série « Les combattantes », où il abusait de jeunes nonnes !

Dans « Une confession », que diffuse en primeur la RTBF, il incarne à nouveau, de son propre aveu, « un personnage bien tordu ». Le téléfilm débute sur un plan d’un couple, incarné par Laurent Gerra et Catherine Frot, marchant au sommet d’une falaise. L’instant suivant, on voit le cadavre de l’épouse au pied des rochers et son époux, Jean, regardant, impassible, la scène d’en haut. Que s’est-il passé ? Si la piste de l’accident est dans un premier temps retenue, un témoin affirme avoir vu l’homme pousser sa femme. Une gendarme qui n’a pas froid aux yeux décide de mener l’enquête, contre l’avis de sa hiérarchie, afin de faire toute la clarté sur l’affaire. Le début d’une intrigue où, à travers des flash-back, on découvre l’histoire de ce couple.