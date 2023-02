Les logos éclairés arrivent

C’était déjà possible dans d’autres contrées telles que la Chine ou l’Amérique du Nord, mais l’Europe refusait jusqu’ici catégoriquement qu’une voiture puisse circuler sur la route avec un logo éclairé. Ce temps est révolu, puisque suite à la demande de la France et de l’Allemagne, la réglementation a été modifiée le 1er janvier dernier. Une décision qui donne le sourire aux designers et qui va changer le look des calandres dès les prochains mois.

Taille limitée

Tout n’est cependant pas permis, notamment pour éviter que les constructeurs utilisent leurs propres véhicules comme panneau publicitaire. Seul le logo peut donc être illuminé, et sa taille ne doit pas dépasser 100 cm2. On est curieux de voir quelle marque dégainera la première, mais notre petit doigt nous dit que ce pourrait être Volkswagen…