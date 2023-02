Un véhicule volé retrouvé en un temps record par la police de Bruxelles-Ouest!

Le 25 janvier dernier, un homme allume le moteur de sa voiture stationnée devant son domicile, à Jette. Il laisse les clés sur le contact et rentre chez lui. Deux minutes plus tard, lorsqu’il ressort, il constate que sa Toyota IQ a disparu.

« La plaque d’immatriculation a été immédiatement encodée par notre Dispatching zonal afin d’effectuer une recherche via les caméras ANPR (qui permettent une reconnaissance automatiques des plaques d’immatriculation) qui filment en temps réel et prennent des photos des plaques d’immatriculation. De cette manière, toutes les zones de police bruxelloises ont reçu le signalement de la voiture volée », précise Tom, le coordinateur du Dispatching zonal. Des caméras qui peuvent être mobiles (dans l’habitacle ou sur le toit des voitures de police) ou fixes (sur la voie publique). « Dès qu’il y a une correspondance avec une plaque renseignée, la police en est immédiatement avertie. C’est ce qu’on appelle un ‘hit’. »

Chronologie des faits

À 10 h 37, grâce aux caméras ANPR, un signalement a été envoyé par une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord avenue Rogier, à Schaerbeek. Les deux occupants, qui avaient dérobé la voiture, moins de trois heures plus tôt, avaient parcouru différentes communes bruxelloises.

À 11 h 15, la victime, ravie, a pu récupérer sa voiture au commissariat central de Molenbeek. C’est là que les deux auteurs, déjà connus des services de police, ont été transférés et, après avis du parquet de Bruxelles, interrogés par les services de police.

La « Real Time Intelligence »

La sécurité des citoyens est la priorité de la zone de police de Bruxelles-Ouest. Il y a deux mois, le dispatching s’est doté d’un service spécialisé – le RTI – (Real Time intelligence zonal) afin de répondre encore plus rapidement aux interventions urgentes. « Nos collègues policiers analysent, via les caméras de surveillance du Dispatching zonal, les informations en vue d’orienter les actions policières le plus efficacement possible. Ils estiment ainsi, en temps réel et grâce aux images, le nombre de patrouilles à envoyer. Ils aident également les policiers à se diriger en fonction des éléments neufs perçus sur les caméras. Ils travaillent en permanence avec la banque de données ANPR qu’ils alimentent ou analysent. »

C’est exactement ce qui s’est passé dans le cadre de ce vol de voiture puisque le RTI a procédé à la vérification des images des caméras sur la zone de police et a orienté les patrouilles.