Triste nouvelle: plusieurs chevaux décèdent d’un virus dans un manège à Zoutleeuw

Le rhinovirus est un virus inoffensif pour l’homme ou les animaux autres que les chevaux. Il en existe de deux types. L’un provoque les symptômes d’un rhume, mais le second peut entraîner une évolution plus grave de la maladie. Le virus peut alors affecter le système nerveux des chevaux, entraîner une paralysie et finalement être mortel. Les humains ne développent pas de forme grave, mais peuvent la transmettre aux animaux.

La cause de la contamination du manège n’a pas encore été déterminée, mais, afin de stopper la propagation du virus, les lieux ont été placés sous quarantaine stricte pour deux semaines. La température des chevaux sera contrôlée deux fois par jour. Il est demandé aux riverains et aux visiteurs de ne pas pénétrer dans la prairie où s’ébattent encore les animaux sains, de ne pas les nourrir ni les toucher.