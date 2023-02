Miss Belgique: qui est Demmi Van Bossche, la candidate Nº11 (photos et vidéo)

Demmi Van Bossche, 25 ans, d’Eeklo, psychologue dans un cabinet privé.

Si elle n’avait pas confiance en elle il y a quelques années, Demmi a trouvé le courage, cette année, de participer à Miss Belgique, un concours qui la fait rêver depuis son plus jeune âge. Pourquoi devrait-on voter pour elle ? « Je suis une personne très positive et je suis motivée à donner le meilleur de moi-même. Pour moi, la santé mentale est un élément que je voudrais davantage porter dans les médias. J’ai envie de dire aux gens de croire en eux et d’être confiant pour atteindre ses rêves ».