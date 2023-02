Sexe, violence et péchés capiteux: les ingrédients indispensables d’un film de Paul Verhoeven Peut-on être à la fois dérangeant et grand public, personnel et hollywoodien ? Kuiv Productions

Par (J.-J.L.)

Exploser le box-office avec des films sombres où des personnages sans morale luttent avec leurs pulsions, et souvent leur cèdent ? C’est le pari fou que le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven a gagné durant des années avec des films comme « RoboCop » et surtout « Basic Instinct », avant de se faire sévèrement corriger avec les échecs en salle de « Showgirl » et « Starship Troopers », qui précipiteront son retour en Europe.

Le documentaire présenté ce soir, juste après la rediffusion de « RoboCop », retrace, appuyé par son propre témoignage, la trajectoire du cinéaste « par qui le scandale arrive », depuis son premier film, « Turkish Delight », sur la folle équipée d’un jeune couple à la sexualité débridée, jusqu’à son transfuge réussi en France avec le fantasque « Elle ».

Le document datant de 2016, il y manque le sulfureux « Benedetta », avec Virginie Efira, sur la vie d’une nonne lesbienne au Moyen Age. Parce que chez Verhoeven, le sexe, la violence et la religion font bon ménage.