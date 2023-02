La Suzuki Swace monte en puissance

Ne cherchez pas les différences esthétiques entre la « nouvelle » Swace et l’ancienne, vous ne les verrez pas. Les optiques et le bouclier avant ont été à peine modifiés, et c’est tout. Même constat dans l’habitacle, où seul l’écran tactile de la console centrale évolue, en même temps que le combiné d’instrumentation numérique. Plus intéressant : le système de surveillance des angles morts intègre une fonction supplémentaire pour la marche arrière.

De 122 à 140 ch

La seule vraie nouveauté se situe au niveau de son groupe motopropulseur hybride. Comme auparavant, la seule proposition est le moteur quatre cylindres atmosphérique 1.8 associé à un moteur électrique. Mais la puissance du système passe de 122 à 140 ch. Toyota (pardon, Suzuki) en a également profité pour doter la Swace d’une batterie plus performante.