Miss Belgique: qui est Noémie Rosato, la candidate Nº12 (photos et vidéo)

Noémie Rosato, 25 ans, de Nandrin, chargée des relations publiques pour le département Génie de la défense belge.

Celle qui a rencontré la ministre de la Défense il y a quelques jours estime que son métier est un atout. « Même moi, avant d’y entrer, je pensais que c’était réservé aux hommes. Je ne suis pas sur le terrain, je suis dans les bureaux et il y a autant d’hommes que de femmes. J’ai envie de partager ça : on peut travailler à la défense et être féminine ».