Sept kilomètres en drift !

Ca s’est passé sur un lac gelé en Suède, et les images sont pour le moins spectaculaires. Pendant quinze minutes ininterrompues, le journaliste automobile anglais Richard Meaden a fait drifter un Skoda Enyaq iV RS entièrement de série pour établir un nouveau record du monde de drift : 7,351 km en 39 tours de piste. Le précédent record était détenu par un Chinois (6,231 km) au volant d’une Subaru Impreza.

Pneus à clous

Seuls les pneus du gros SUV électrique étaient un peu spéciaux. Pour assurer la motricité et le caractère survireur de la voiture, ils étaient équipés de clous plus nombreux et plus longs à l’avant qu’à l’arrière. Notez que le record ne s’est pas déroulé à une allure folle puisque la vitesse maximale atteinte était de 48 km/h.