Miss Belgique: qui est Sjoukje Degraeve, la candidate Nº13 (photos et vidéo)

Sjoukje Degraeve, de Torhout, employée dans la vente.

Elle travaille dans la vente mais envisage de reprendre des études de psychologie. Miss Belgique est son premier concours de beauté. « C’est le plus grand et le plus long. Je ne savais pas comment il se déroulait. Il paraissait inaccessible mais j’ai décidé de tenter ma chance. Même si je ne gagne pas, il aura été bon pour la confiance en moi ».