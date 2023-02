Miss Belgique: qui est Kessia-Simao Viera, la candidate Nº14 (photos et vidéo)

Kessia-Simao Viera, 21 ans, de Verviers, étudiante.

Celle que les autres finalistes appellent Beyonce ne se prend pas la tête. Pourquoi devrait-on voter pour elle le soir de la finale ? « Peut-être parce que j’ai des principes et des valeurs et que les gens qui me regardent pourraient s’identifier à moi. Je pense aussi être honnête, loyale et persévérante. Avant, je ne m’aimais pas. J’ai connu le harcèlement. Aujourd’hui, je suis fière de moi. J’aimerais que les autres femmes puissent se dire « Je peux le faire, tout est possible » ».