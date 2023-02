«Le meilleur pâtissier:»: les professionnels font moins bien que les amateurs!

Après cinq semaines de compétition, il est temps pour les trois binômes finalistes, Virginia et Julien, Camille et Antoine, et Baptiste et Jérémy, de connaître le dénouement de cette cinquième saison. A cette occasion, leurs gâteaux seront de nouveau passés à la loupe par les juges Christelle Brua, Cyril Lignac et Pierre Hermé… mais pas seulement.

En effet, qui dit finale, dit invités de prestige. Champions du monde de pâtisserie, championnes du monde des arts sucrés et meilleur ouvrier de France seront de la partie pour tester les candidats et leur imposer plusieurs contraintes. On devrait encore être surpris par le niveau de ces professionnels, qui ne cessent de nous impressionner chaque semaine.