Thibault de Montalembert, de «Dix pour cent» à «Piste noire»: «J’hésitais entre être acteur ou prêtre»

Je ne pense pas. Mais j’aurais pu devenir militaire, sans doute, puisque je viens d’une famille de militaires. A un certain moment de ma vie, j’hésitais aussi entre être acteur ou prêtre.

Je me suis dit qu’en étant acteur, un jour, je pourrais jouer un prêtre. Ce qui me paraissait difficile en sens inverse! Blague à part, très tôt, j’ai voulu être acteur, parce que je trouvais que c’était une façon formidable de rencontrer les autres, d’ouvrir l’imaginaire et d’approfondir la connaissance de soi.

«Piste noire» offre des paysages à couper le souffle…

Morzine, où nous avons tourné, est un lieu extraordinaire, et un personnage en soi. Je dois dire que la façon dont Fred Grivois, le réalisateur, a filmé la nature est une chose qu’on n’a pas l’habitude de voir dans les productions du service public. La façon dont il a tourné cette série, que ce soit dans ses choix de lumière, ses cadres ou encore sa manière de diriger les comédiens, est plus anglo-saxonne que française. C’est d’ailleurs une des raisons qui m’ont fait accepter ce projet: travailler avec quelqu’un qui avait une autre vision, et qui pouvait emmener ce scénario, somme toute très classique, vers autre chose.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous?

Peut-être le froid. Je suis, de par mes origines, plus celtique que savoyard, et disons que l’Atlantique est mon environnement naturel. Mais j’ai pris un grand plaisir à passer ces quatre mois à Morzine! J’ai fait énormément de randonnées dans ces paysages splendides durant mes temps libres. Je ne skie pas, et même si je skiais… je n’aurais pas pu, pour des raisons d’assurance.

Quels sont vos projets?

Je viens de finir une série pour Apple TV+, qui devrait s’appeler «The Grandmaster». Michael Douglas y joue Benjamin Franklin. Il y avait beaucoup d’autres acteurs français et anglais, dont le génial Eddie Marsan (vu notamment dans la série «Ray Donovan»). Mon personnage était celui du comte Charles Gravier de Vergennes, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, puis Premier ministre. Le tournage a pris sept mois. J’ai également participé au premier film de Kristin Scott Thomas, «My Mother’s Wedding», avec Scarlett Johansson, Sienna Miller…

Vous serez aussi dans la saison2 de «Heartstopper», sur Netflix!

Quand j’ai su qu’une des scènes que j’allais tourner serait avec Olivia Colman, je n’ai pas hésité une seconde à dire oui à ce projet. C’est une actrice pour qui j’ai une profonde admiration. Je ne connaissais pas la série, que j’ai quand même regardée avant d’accepter le rôle du père de Nick (Kit Connor), et que j’ai trouvée formidable.

Et la suite de «Dix pour cent», ça en est où?

Je sais que l’écriture du scénario du film est en train de se faire, avec Fanny Herrero aux commandes. Mais je n’ai aucune idée de quand la réalisation commencera.