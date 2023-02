Francis Verhaegen, figure de la vie folklorique à Schaerbeek, nous a quittés: «Pas un événement où il n’était pas là»

Le 25 janvier dernier, la vie folklorique de Schaerbeek a perdu un être cher. Ce vendredi, on a appris le décès de Francis Verhaegen, dit « Kodakske ». À l’âge de 84 ans, celui qui a voué sa vie entière aux traditions et au folklore (notamment au sein de Meyboom et de l’ASBL Schaerbeek La Dynamique), a rendu son dernier sourire. Francis a été fonctionnaire communal à la Cité des Ânes, avant de terminer sa carrière au service Urbanisme et Environnement.

« Pas un Scharnaval (il choisissait l'arbre que nous plantions à la fin de la journée au square Riga), pas une braderie, pas un événement des buumdroegers où Francis n’était pas là, son appareil photographique autour du cou. Il a immortalisé des décennies de vie schaerbeekoise. Il m’avait d’ailleurs accompagné lors de la réalisation d’un petit livret sur les bistrots de Schaerbeek et leur histoire », se remémore Jean-Pierre Van Gorp, ancien échevin à Schaerbeek.