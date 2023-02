Très mauvaise nouvelle: 3M va supprimer 150 à 250 postes sur son site de Zwijndrecht

Le groupe avait annoncé il y a deux semaines qu’il allait licencier 2.500 personnes dans le monde. Il emploie 425 personnes à Zwijndrecht. Tant des ouvriers que des cadres seront concernés par ces suppressions.

Personne n’était disponible dans l’immédiat chez 3M pour commenter cette information. L’entreprise a déjà expliqué que ses bénéfices étaient moins élevés que prévu en raison d’« un environnement macro-économique difficile ». En Belgique, l’élimination progressive des PFAS (d’ici 2025) – un groupe de produits chimiques manufacturés (substances per- et polyfluoroalkylées) qui sont utilisés dans l’industrie et les produits de consommation en raison de leurs propriétés antiadhésives, résistantes aux fortes chaleurs et imperméabilisantes – a une incidence sur l’emploi. À Zwijndrecht, les PFAS représentent 70 % de la production, selon l’ABVV/FGTB.