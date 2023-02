Héloïse Blanchaert («The Dancer»): «L’endométriose est mon combat quotidien»

Chroniqueuse dans le « 6/8 » et « On n’est pas des pigeons », l’animatrice, qui accueille les candidats de « The Dancer » avant leur passage, évoque avec nous la maladie dont elle souffre.

On m’a donné le rôle de les déstresser pour qu’ils se sentent bien. Quand ils arrivent, je leur dis de rester cool. Ce qui est bien, c’est que dans la pièce où je les accueille, il n’y a pas de grosses caméras. Elles sont cachées, incorporées dans les murs. Ça permet une vraie proximité. On est entre nous. Ils me disent tous que ça les a aidés à se sentir relax.

Enormément. Moi, je ne connais pas leur histoire à l’avance, comme avec cette fille qui a perdu son papa. Je l’ai découvert sur le moment. C’est pour ça qu’on me voit souvent pleurer, car ce sont des gens qui arrivent avec des histoires fortes que je découvre d’un coup, et je suis prise par l’émotion. Dans la plupart des cas, c’est la danse qui les maintient face aux coups durs de la vie, voire qui les sauve dans certains cas. Et ils viennent dans l’émission réellement pour montrer leur art et porter leur message. Ils ne sont pas là pour la frime.

Par contre, en étant dans ce bureau, vous ne voyez pas leur prestation !

C’est très perturbant. Je devais demander à la régie s’ils étaient sélectionnés par le public. Mais je demande toujours aux candidats de me faire une petite démo. Parfois, je fais quelques pas de danse avec eux.

Vous avez fait de la danse ?

Oui, durant quinze ans, du jazz, et j’ai été aussi prof de danse durant des stages d’été. Cette émission me donne envie de m’y remettre. Mais je n’aurais pas pu me présenter comme candidate. Le niveau est beaucoup trop élevé. Et je ne sais pas si j’aurais eu le cran de monter sur scène.

Vous connaissez bien Ivan, le coprésentateur de « The Dancer »…

Oui, j’ai débuté ma carrière en animant une émission de radio avec lui sur Pure FM.

L’année dernière, vous avez médiatisé le fait que vous souffrez d’endométriose. Quel en a été l’impact ?

Beaucoup de femmes m’ont envoyé des témoignages. Chaque année, entre 100 et 200personnes me racontent sur Instagram leur parcours. Et je leur réponds à toutes, parfois, je les appelle. Il faut médiatiser ce problème. Je serai toujours la première à en parler, même si je ne veux pas non plus oppresser les gens avec ça sur mes réseaux sociaux. Si je peux mettre cette problématique en lumière au maximum, je continuerai de le faire. Des femmes m’ont expliqué que grâce à moi, elles avaient passé le test et découvert qu’elles souffraient d’endométriose et que désormais, elles se sentaient plus à l’aise d’en parler. Il faut que ce ne soit plus tabou. Parler des règles, ce n’est pas grave, être une femme non plus. Et avoir de l’endométriose, c’est grave, mais on va se battre pour que ce ne le soit plus. C’est mon combat quotidien dans la vie.