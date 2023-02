Mikaël, comptable et père de famille de 47 ans, est un autre homme quand il rentre chez lui: sa passion dévorante le dépasse à tel point que ce sont ses propres enfants qui lui font à manger, «j’ai un peu honte, personne n’est au courant» (vidéo)

Mikaël Kawadzki est un père de famille de 47 ans. Quand il a fini sa journée de travail en tant que comptable, le quadragénaire se précipite chez lui pour s’adonner à sa passion… les jeux vidéos ! « C’est vraiment une passion cachée parce qu’à mon âge, j’en ai un peu honte, mais personne n’est au courant. Surtout pas mes collègues », témoigne le père de famille au micro de M6.

« Je joue à peu près six heures par jour et le week-end, ça peut aller jusqu’à dix, douze heures », explique Mikaël. Le seul « problème », c’est que Mikaël est papa de deux adolescents. Dans le reportage diffusé par M6, on peut voir le quadragénaire aux commandes de son jeu, alors que ses deux garçons lui demandent ce qu’il y a à manger pour le soir. « Regardez un peu s’il y a pas des raviolis là, ou des trucs à faire au micro-ondes, je suis en pleine partie là, je vais faire top 1 », répond-il alors à ses deux enfants, qui s’en vont vers la cuisine pour se débrouiller pour le souper.