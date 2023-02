Miss Belgique: qui est Léna Forseille, la candidate Nº18 (photos et vidéo)

Léna Forseille, 18 ans, de Temploux, étudiante.

Elle vit l’aventure sans se prendre la tête, quel que soit le résultat final. « Le concours m’a toujours intéressée et ma grand-mère était fan. Elle est décédée et j’ai eu envie de franchir ce cap ». Quand on lui demande les qualités que doit avoir une bonne Miss, elle n’hésite pas. « Elle doit être élégante et raffinée. Etre belle évidemment mais aussi polie ».