«Rollerball»: l’an 2018… vu depuis les années 70

Idem pour « Retour vers le futur », dont le deuxième volet se déroule en 2015. On attend toujours les voitures volantes et les hoverboards.

Lorsque Kubrick tourne en 1968 « 2001, l’odyssée de l’espace », l’an 2000 paraît lointain. Aujourd’hui, il est passé, et même vingt ans plus tard, notre société ne ressemble en rien à la vision qu’en avait le cinéaste.

Quant à « Blade Runner », l’action a lieu en 2019 et, heureusement, notre monde n’a rien à voir avec celui décrit dans le film.

« Rollerball » a, lui, été tourné en 1975 et décrit le monde en 2018, où les nations ont disparu, remplacées par des cartels économiques planétaires et où la pauvreté et la faim ont été éradiquées. Pour purger les pulsions violentes de la société, un jeu hyper-violent, se terminant dans le sang, a été créé : le Rollerball. Mais lorsqu’un de ses joueurs (interprété par James Caan) devient trop populaire, rompant l’un des fondements de cette société qui vise à briser l’individualisme, les choses dégénèrent.