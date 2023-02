La campagne n’est pas le seul no man’s land en matière de maisons médicales: en quoi c’est grave, docteur?

L’enquête de la RTBF démarre en province du Luxembourg, là où les jeunes médecins ne se bagarrent pas pour venir s’établir. Mais le cœur de cette investigation est plus large : la campagne n’est pas le seul no man’s land en matière de maisons médicales. En ville, dans les quartiers populaires, on trouve aussi quantité de déserts médicaux.

En plus d’analyser les causes, les journalistes livrent des projections pas des plus réjouissantes. Alors que 300 diplômés sortent chaque année des facultés francophones de médecine, près de la moitié des généralistes ont plus de 60 ans et prendront leur retraite dans les années à venir. De quoi avoir des crampes à l’estomac…