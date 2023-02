Miss Belgique: qui est Nell Joostens, la candidate Nº23 (photos et vidéo)

Nell Joostens, 25 ans, de Lint, ingénieur dans l’aéronautique.

Ingénieur dans l’aéronautique, la belle Nell coche toutes les cases pour devenir une bonne Miss. Elle est jolie, intelligente et indépendante, elle qui a appris à vivre sans son papa qu’elle ne voit plus et sans sa maman qui est décédée. « J’ai eu un passé difficile, avec beaucoup de problèmes, et j’ai grandi très vite. Je connais la valeur de la vie et si je deviens la nouvelle Miss, je serais là pour aider les autres », promet-elle.