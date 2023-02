Marie Arena et François Gemenne se «battent» sur Facebook sur fond de QatarGate... et tout est public!

Cette dernière venait juste d’être blanchie par ce qu’elle appelle « son ami professionnel ». On croyait que le débat était clos. Las, le duo s’est affronté du tac au tac suite à un message mis sur le compte Facebook de Vincent Engel qui est un écrivain et dramaturge belge francophone. Cette personne revenait sur le principe de la présomption d’innocence. Il comparait ce que vient de vivre Marie Arena avec ce qu’avait vécu le regretté Franco Dragone. Ce dernier avait été condamné sur les réseaux sociaux et la presse avant que le jugement ait lieu. Jugement qui l’a, rappelons-le, lavé de tout soupçon. Une triste victoire pour le Louviérois qui, entre-temps, était décédé.

François Gemenne n’aime pas «être pris pour un con». - DR

Une joute accessible au public

Mais revenons à cette joute par messages interposés et précisons que Marie Arena préfère ne pas répondre pour le moment aux sollicitations des jorunalistes. Elle préfère apparemment réagir aux attaques sur les réseaux sociaux...

François Gemenne : « Moi je trouve surtout qu’il serait intéressant que vous arrêtiez de vous moquer du monde et de sacrifier les droits des migrants sur l’autel de votre « amitié professionnelle » avec M. Panzeri.

Marie Arena : « Seriez vous contre la liberté d’expression d’un de vos confrères qui ne partage pas votre opinion et qui a repris en partie ce que j’ai dit publiquement à savoir que s’il y a eu des réformes elles ne sont pas suffisantes… ? »

Francois Gemenne : « Il a parfaitement le droit de s’exprimer. Comme j’ai le droit de trouver odieux que vous déclariez, alors que des milliers de migrants sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde, que celle-ci a été un « coup d’accélérateur » pour les droits des migrants. Alors qu’elle fut surtout un coup d’accélérateur vers leur tombe.

(…) J’ai aussi le droit de trouver parfaitement odieux, Marie Arena, que vous offriez une tribune dans votre commission au Ministre du Travail du Qatar, dans laquelle il qualifie les dénonciations par les ONGs du traitement des migrants par le Qatar de « terrorisme intellectuel et médiatique » et de « guerre psychologique sur des bases racistes ». Je me contrefiche que vous ayez pris de l’argent ou pas, et j’espère pour vous que vous avez été rémunérée pour votre travail de propagande du Qatar et de sa Coupe du Monde. Et si Vincent Engel a envie de vous défendre, c’est son affaire. Moi je serai toujours dans le camp des migrants, pas dans celui de ceux qui les oppressent et qui les tuent. »

Marie Arena : « Mais encore une fois, vous tenez des propos que je qualifierais de diffamatoires. Je n’ai pas pris d’argent, je n’ai pas fait de propagande et jamais je ne serai achetée par qui que ce soit. Je vous rappelle que le ministre était dans un débat contradictoire avec HRW et face à une volée de députés critiques de la situation DH du Qatar. Manifestement la contradiction est quelque chose que vous n’appréciez pas… »

Francois Gemenne : « Vos propos sur la Coupe du Monde sont de la pure propagande pro-Qatar. Et je vous rappelle que tous les propos que vous tenez ici sont publics ».