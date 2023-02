Miss Belgique: qui est Cécile Deltour, la candidate Nº26 (photos et vidéo)

Cécile Deltour, 25 ans, de Dison, architecte.

Ses modèles en matière de Miss s’appellent Tatiana Silva, Laura Beyne ou encore Noémie Happart. Pour la finale, elle sait déjà ce qu’elle va mettre en avant pour essayer de décrocher la couronne. « Je pense que ce qui est important, c’est ce qu’on dégage sur scène. Ce qui peut me différencier, ce sont mes cheveux qui me démarquent assez mais aussi ma taille : 1m73 et même 1m80 avec talons », explique celle qui joue au foot au RFCL en division 1 depuis 2016.