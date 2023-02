Nouvel Act, le nouveau QG de l’humour à Bruxelles: «L’humour belge n’est plus à prouver»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une série Netflix, un bébé et un second spectacle en gestation : l’année 2023 promet d’être merveilleuse pour Nawell Madani, une humoriste et comédienne bruxelloise. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour elle…

Si en 2018 elle lançait déjà « Coach me if you can », des stages d’enseignement aux métiers artistiques qui avaient cartonné, cinq ans plus tard, la jeune Bruxelloise a vu les choses en plus grand.