Miss Belgique: qui est Eva Keusters, la candidate Nº27 (photos et vidéo)

Eva Keusters, 25 ans, de Tessenderlo, étudiante dans le notariat.

Ses parents sont avocats et sa sœur étudie le droit. Son frère, qui est porteur d’un handicap, est son plus grand fan. Chaque année, quand elle voit la nouvelle Miss qui est élue et qu’elle regarde sa vie, son parcours… elle se dit « Waouw », c’est ce qui l’a motivée à participer cette année qui est aussi, en raison de son âge, sa dernière chance.