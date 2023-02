«Je suis tombée dans l’eau avec la voiture, viens vite»: Wim, un Belge de 67 ans, n’oubliera jamais cet appel de sa femme Annie, qui lui a téléphoné depuis sa voiture qui coulait

Annie a voulu garer la voiture devant le portail, mais il n’y avait pas de place à cause d’un véhicule en panne. Elle a alors voulu garer le véhicule plus loin dans la rue, mais c’est là que les choses ont mal tourné. « Elle ne sait pas vraiment comment c’est arrivé. Elle a probablement fait une erreur et a accéléré au lieu de ralentir », explique Wim.

« Je ne suis pas un héros »

Le voisin de Wim et Annie, Peter, a lui aussi sauté dans l’eau pour les aider. « Un héros », prétend Wim. « Nous apprécions vraiment son aide », ajoute-t-il. Ensemble, ils ont tiré la voiture entre les deux péniches jusqu’au quai. Les pompiers sont arrivés et les secouristes ont sorti Wim de l’eau. « Soudain, le véhicule a coulé et j’ai paniqué un instant. Ils avaient sorti Annie du véhicule juste avant, heureusement à temps. Mais à cause du rythme effréné, je n’avais pas vu ça. Annie était à peine mouillée et elle se sentait bien », explique encore Wim.

Annie, Wim et Peter ont été transportés à l’hôpital pour un contrôle. « Mais nous allions bien », raconte Wim. Annie, elle, a dû passer la nuit à l’hôpital. « Contre sa volonté. Elle se sent bien et veut se mettre au travail dès que possible. Elle ne comprend pas vraiment ce qu’elle fait là, mais le médecin a voulu faire des tests. J’espère qu’elle pourra bientôt rentrer. Il y a une fête pour les petits-enfants samedi », ajoute Wim.