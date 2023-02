Le mariage homosexuel fête ses 20 ans en Belgique: «Je suis fier de l’évolution des mentalités dans notre pays», avoue Sacha, de Naninne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a des dates et des événements qui marquent l’histoire d’un pays. Celle du 30 janvier 2003 a été un tournant pour notre société. Ce jour-là, les députés de la Chambre des représentants disaient oui aux mariages pour les personnes de même sexe. La Belgique devenait ainsi le deuxième pays européen, après les Pays-Bas, à prendre cette décision. Quelques mois plus tard, René et Michel étaient les premiers Wallons à s’unir officiellement au sein de l’hôtel de ville d’Andenne. La Maison de la laïcité locale s’était chargée de l’organisation, tandis que l’échevine Élisabeth Malisoux avait présidé la cérémonie.