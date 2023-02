Miss Belgique: qui est Emilie Vansteenkiste, la candidate Nº29 (photos et vidéo)

Emilie Vansteenkiste, 21 ans, d’Elewijt, étudiante en ergothérapie.

Altruiste, jolie et confiante en elle, Emilie figure parmi les favorites de cette édition 2023. Elle pratique la danse latino avec son copain. Ce concours est un rêve de petite fille. Un rêve qu’elle poursuit en hommage à sa maman qui est décédée d’un cancer et qui lui avait dit de participer. « J’étais timide et, avec ce concours, j’ai grandi », confie-t-elle.