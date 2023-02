Miss Belgique: qui est Beyza Ozciftci, la candidate Nº30 (photos et vidéo)

Beyza Ozciftci, 21 ans, de Schaerbeek, esthéticienne.

« Le concours m’a déjà permis d’évoluer, d’améliorer la confiance en moi et de pouvoir m’exprimer sur les causes qui me touchent. Une Miss doit, en tout cas, rester elle-même. Je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même », ajoute celle qui a été inscrite au concours par sa sœur. « Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas confiance en moi donc je n’y avais jamais pensé mais maintenant que je suis dedans, j’apprécie les shootings, les défilés… ».