Miss Belgique: qui est Janah Vanderper, la candidate Nº31 (photos et vidéo)

Janah Vanderper, 25 ans, de Roeselare, indépendante.

Janah est… garagiste et roule à moto, ce qui ne l’empêche pas d’être hyper féminine. « J’avais déjà fait un concours local mais, ici, j’ai envie de montrer que je ne suis plus timide et que je ne suis pas une fille typique. Tant les femmes que les hommes m’apprécient et je sais être élégante », assure-t-elle.