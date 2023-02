La Région wallonne et la Communauté germanophone renforcent leur collaboration

Une collaboration et un transfert de plusieurs compétences entre la Région wallone et la Communauté germanophone a été annoncé jeudi, dont notamment la mobilité, le tourisme et la santé.

Concrètement, les deux exécutifs ont marqué leur accord pour le transfert des compétences relatives à la réglementation des dépenses électorales et à la fusion des communes de la Région wallonne à la Communauté germanophone.