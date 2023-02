Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsqu’elle avait 7 ans, la production de The Voice Kids France avait déjà repéré Julia, lors d’un concours de chant. Mais à l’époque, encore trop timide, elle a refusé de participer. Mais ce n’était que partie remise.

En 2019, elle décide d’accepter le défi et de se présenter au casting, où elle sera sélectionnée. « Peut-être que dans deux ou trois ans, si j’en ai envie, je referai The Voice car c’était une chouette expérience », affirme Julia, « Bien plus que pour le chant, c’était une nouvelle aventure et de nouvelles amitiés », poursuit-elle. Après cette expérience, Julia, à seulement 9 ans, a multiplié les spectacles.