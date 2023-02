Liam Neeson: en attendant son 100e rôles au cinéma, pourquoi faut-il revoir «Sang Froid»?

Il reviendra dès le 1 5mars en salle pour son centième rôle au cinéma, et pas des moindres, puisqu’il jouera le légendaire détective Philip Marlowe dans le bien nommé « Marlowe » (photo), face à Diane Kruger et Jessica Lange.

En attendant son 100e rôle, c’est dans un polar atypique que l’on retrouve Liam Neeson ce soir.

On ne peut que vous conseiller de tenter le plus radical et jouissif « Refroidis », le film noir du Norvégien Hans Petter Moland, qui s’est chargé lui-même du remake, n’empêche que « Sang froid », même raboté de ses aspérités pour plaire à Hollywood, est plutôt une bonne surprise.