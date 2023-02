Basket (R1) | Belleflamme reçoit Cointe, Esneux Saint-Louis s’en va défier Tilff: deux derbies de feu au menu

Tout le monde n’a pas encore officiellement affiché ses ambitions d’y participer en sachant que plusieurs places montantes devraient y être accessibles mais, pour l’orgueil de la région, cela va bouger ce samedi soir.

Lire aussi Basket (TDM2) | Sprimont se rend à Pepinster, un match toujours spécial tant les liens entre les deux clubs sont forts

Et c’est à Belleflamme que l’on tentera d’avoir une réponse. Même si Vincent Clavier ne cesse de répéter qu’il n’a pas encore totalement le style de jeu attendu, les Haricots sont juste derrière les autres liégeois avec 6 revers au compteur. À 21h, Bernard et ses coéquipiers recevront les voisins de Cointe pour leur premier duel de la saison (le match aller a été reporté). Un véritable choc entre les deux effectifs les plus ambitieux du début de saison. Depuis, chacun a connu ses déboires mais, ce soir, personne ne cherchera d’excuse, il faut gagner ! À Cointe, la perte de Dedave a fait mal alors que Belleflamme a récupéré un groupe complet qui va sans doute finir la saison en force. Alors, est-ce que ce duel va marquer la prise de pouvoir des locaux ?

Lire aussi Basket (R1) | Le marqueur de Tilff Quentin Remy rejoindra Esneux Saint-Louis United

La revanche

Pas totalement, car, même en cas de victoire, le gagnant de Tilff – Esneux Saint-Louis restera avec un revers de moins. Un autre derby particulier entre des locaux qui vivent leurs derniers instants ensemble et des Collégiens qui avancent encore et toujours même si certaines décisions individuelles tardent à tomber. Également à 21h, ce derby sera peut-être celui de la revanche puisque les Porais avaient été créés la sensation en s’imposant 80-89 dans le sillage d’un grand Gerlache. La bande à Meunier aura-t-elle retenu la leçon et pourra-t-elle limiter les Bleus ?

Pour Ans, ce sera une rencontre à domicile à 20h avec la venue de Ciney.

Niveau transfert, la destination de Ferette est connue puisque ce sera Aubel. Par contre, bien d’autres joueurs de Tilff et Ans notamment sont toujours en Stand-By.