«Aurore»: portrait d’une quinqua en pleine crise, avec Agnès Jaoui contre l’effacement des femmes A 58 ans, l’actrice, héroïne de la comédie proposée ce soir, est aussi une femme engagée pour la parité et la diversité dans le cinéma. Diaphana Distribution

Par Jean-Jacques Lecocq

Souvent, dans les ressorts d’une comédie, tous les malheurs arrivent en même temps au personnage principal. Il se fait virer le jour où il apprend que sa femme le trompe avec son meilleur ami et est partie avec le billet gagnant de la loterie. Pour Aurore, l’héroïne campée par Agnès Jaoui dans la comédie de Blandine Lenoir, c’est un peu pareil. Elle est séparée, vient de perdre son boulot, et à la loterie de la vie, elle vient d’apprendre qu’elle va être bientôt grand-mère – « Quoi, déjà ? » Une nouvelle difficile à prendre avec le sourire quand on est en proie aux bouffées de chaleur dues à la ménopause. Bref, Aurore absorbe un retour d’âge de force 10 sur l’échelle de la déprime. Comme dans toute bonne comédie, elle va heureusement s’apercevoir que le bonheur peut encore se trouver, si on regarde ailleurs que vers ses illusions de jeunesse… Encore que, pourquoi pas croquer celui qui la faisait craquer quand elle avait 18 ans, même s’il a aujourd’hui des valises sous les yeux ?

On pourrait dire d’« Aurore », au-delà du portrait d’une quinqua en pleine crise, qu’il symbolise sans avoir l’air d’y toucher le combat des actrices pour continuer à exister au cinéma passé le cap fatidique des 50 ans. C’est exactement ce qui exaspérait Blandine Lenoir : « J’abordais la quarantaine avec angoisse sans comprendre pourquoi j’avais si peur de vieillir alors que mes amis hommes ne partageaient pas cette inquiétude », confiait-elle à la sortie du film. « Je me suis vite rendu compte que les femmes de 50 ans n’étaient absolument pas représentées au cinéma. Comment avoir envie d’atteindre un âge qui n’est pas représenté ? Je voyais beaucoup d’amies y arriver dans une solitude amoureuse terrible, des femmes formidables, belles, douées, dont les ex avaient refait leur vie. J’ai eu envie de leur rendre hommage, leur donner – et me donner – envie de vieillir. Aurore est aussi une façon de soigner mes propres angoisses. »

Agressée sexuellement Des angoisses qui sont totalement entrées en résonance avec celles d’Agnès Jaoui. Elle qui a formé avec Jean-Pierre Bacri, disparu il y a deux ans, un couple durant un quart de siècle et un duo d’auteurs immense durant trente ans, est une femme engagée depuis toujours. La comédienne et réalisatrice est d’ailleurs membre du collectif 50/50, qui lutte pour l’égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel. Ce qui passe aussi par le combat contre le jeunisme. Et va bien au-delà.

Dans un discours terriblement émouvant en 2020, Agnès Jaoui relatait son parcours de femme, passé par les étapes presque « banales » de la fillette abusée à 5 ans puis à 11 ans, de l’adolescente abonnée aux régimes « pour tenter d’éradiquer ces rondeurs, cette graisse, qui semblaient poser tant de problèmes de désir et de dégoût », de la jeune femme fascinée par Marilyn Monroe avant de comprendre qu’elle avait « voulu ressembler à une idiote », de la jeune actrice confrontée au manque de rôles de femmes, de la réalisatrice dans un cinéma français dominé par les hommes, de l’artiste « mûre » dans un monde qui les « efface de son patrimoine ». Dur, mais tellement authentique.