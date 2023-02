Découvrez le tout nouveau logo officiel de la police de Charleroi!

« Il a en outre été opté de percer la Tour de quinze fenêtres éclairées, représentant les quinze anciennes communes de Charleroi, et symbolisant l’attention portée à toutes les sections et quartiers de la Ville, rappelant le noir et le blanc, couleurs symboliques notamment des clubs phares de la Ville que sont le Sporting et l’Olympic, et le fait que la police veille 24/7 et apporte le premier service au citoyen en tous temps ».

Le châssis à molette et le terril : le châssis à molette et le terril, placés à droite et à gauche de la Tour sont inclus afin d’ancrer la réalité policière d’aujourd’hui dans le contexte historique et socio- économique de la Ville de Charleroi. Une ville de travailleurs, en pleine dynamisation et toujours riche de son passé industriel et d’une mixité culturelle, héritage de l’immigration et dont la police est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit l’origine et garante de la non-discrimination, tant parmi les effectifs policiers que pour les citoyens carolos et usagers de la Ville.