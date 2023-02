La Résidence-Services de Pecq a accueilli ses premiers résidents ukrainiens: «Viktor y est déjà allé de son petit pas de danse lors de la crêpe-party»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a des signes qui ne trompent pas, et des sourires qui en disent long. Viktor, la soixantaine, l’œil taquin, est arrivé à Pecq fin janvier, accompagné de son épouse malade. Jeudi, à l’occasion de la chandeleur, ce grand-père ukrainien a profité de l’activité crêpes de la Résidence-Services « L’Escaut Tranquille » pour régaler l’assistance d’une petite danse. Viktor fait partie des 14 réfugiés ukrainiens qui occupent sept chambres – et bientôt huit de plus – de la RS pecquoise, à la suite d’un accord entre le gouverneur et la commune.