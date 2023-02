Val Kilmer donne de ses nouvelles dans une docu intimiste: «Je suis toujours en convalescence, j’ai du mal à me faire comprendre»

Les trois lettres de son prénom suffisent pour comprendre de qui on parle. Pourtant, il se présente tel un inconnu et se filme chez lui : « Je m’appelle Val Kilmer, je suis acteur. » Une voix claire est posée sur ces images, c’est celle de son fils. Val, lui, n’en a plus.

En 2015, on lui a diagnostiqué un cancer du larynx et il a subi une trachéotomie. Il donne de ses nouvelles : « Je suis toujours en convalescence et les séances de radiothérapie et de chimiothérapie ont altéré ma voix, j’ai du mal à me faire comprendre. »