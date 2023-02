Alcoolique, Marcel (60 ans) violente et agresse la dame de 84 ans qui l’héberge chez elle, à Liège

Seulement voilà, l’homme semble plutôt abuser de l’hospitalité dont il bénéficie. Alcoolique, il passerait ses journées à boire mais, surtout, il se montre agressif avec son hôte. Pire, il n’hésiterait pas à lui voler des objets présents dans la maison pour les revendre et se faire de l’argent. Régulièrement, il est aussi violent avec elle : il lui porte des coups, lui tire les cheveux, la menace de mort…

Cela fait 3-4 ans que Marcel (60 ans) est hébergé chez une dame née dans les années 30, à Liège. L’octogénaire l’accueille depuis tout ce temps car ce dernier est visiblement un ami de son fils décédé et qu’elle veut lui venir en aide.

« Tuer quelqu’un avec un crayon »

Au point que la riveraine, en état de choc et apeurée, a fini par se réfugier chez sa voisine, ce jeudi vers 15h45. Celle-ci a appelé la police et confirmé que ce n’était pas la première fois que de tels faits se déroulaient. Marcel se montrant très souvent incohérent, imprévisible et nerveux.