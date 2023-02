Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken reprogrammera sa visite en Chine quand les «conditions seront réunies»

Les autorités chinoises ont beau eu à exprimer leurs « regrets » pour cette intrusion « involontaire » selon elles, Washington a jugé l’affront « inacceptable » et décidé in extremis d’annuler le déplacement du secrétaire d’État américain qui était prévu dimanche et lundi.

M. Blinken en a fait directement part au directeur du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Yi, prenant note des « regrets » exprimés par la Chine mais dénonçant « un acte irresponsable et une violation claire de la souveraineté des États-Unis qui sape l’objectif du voyage ».