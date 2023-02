«La jeune fille et la mer»: l’histoire vraie de Jessica Watson, une vraie leçon de persévérance et d'accomplissement

Jessica Watson n’est pas qu’une jolie blonde, elle est avant tout une navigatrice hors pair qui détient, officieusement, le record de la plus jeune cheffe de bord sur un tour du monde à la voile. Le 18 octobre 2009, l’Australienne a ainsi pris la route de la mer en partant seule vers l’Est. Elle reviendra à Sydney le 15 mai 2010, après 210 jours de course sans escale, et sans assistance.

« Je voulais me mettre au défi et réaliser quelque chose dont je puisse être fière », a-t-elle déclaré à l’époque. « Et oui, je voulais inspirer les gens. J'avais horreur d'être jugée sur la base de mon apparence et par les attentes d'autres personnes. »