Des images juste insoutenables dans un bus scolaire: une petite fille de 9 ans sauvagement tabassée par deux garçons, sous les yeux de tous ses camarades (vidéo choc)

Ces images d’une violence inouïe sont particulièrement difficiles à regarder. Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant la terrible agression d’une petite fille de neuf ans a énormément tourné.

de videos

Les faits se sont déroulés en Floride, dans le bus scolaire. Une petite fille âgée de neuf ans a été sauvagement battue par deux garçons, tandis qu’un camarade est occupé à filmer la scène.

Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité.

On peut voir la jeune fille tenter tant bien que mal de se protéger des coups de ses agresseurs, bien plus âgés qu’elle. La scène, qui glace le sang, a duré plus de 30 secondes, avant l’intervention d’un adulte.

Les parents de la jeune victime vont demander des poursuites pénales contre les agresseurs.