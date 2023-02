Nouveaux fours, horaires décalés, boutique dans l’atelier: face à la crise, cette boulangerie de Ghlin multiplie les astuces

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dimitri a installé son atelier de boulangerie en 1997 à Ghlin. Jamais il n’aurait cru faire face à une telle crise de l’énergie 25 années plus tard… « On n’aurait jamais imaginé ça. Je vois mes collègues fermer, la Maison Fourneau à Mons, et Patrick Fernez également à Mons qui transforme sa boulangerie en resto… C’est fou », commente Dimitri, boulanger.