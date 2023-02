«Coeur Noirs»: que vaut cette série de guerre événementielle de Prime Video et France Télévisions?

Pour sa première collaboration avec France Télévisions, Prime Video frappe fort avec « Cœurs Noirs », une série-choc et ambitieuse sur un commando des Forces Spéciales déployé en Irak. Les membres de cette unité ont alors pour mission de retrouver et exfiltrer la fille et le petit-fils d’un important Emir français de Daech, qu’ils ont capturé et qui ne coopérera avec eux qu’à cette condition.

Diffusée en exclusivité sur le service de streaming du géant de l’e-commerce, cette fiction aussi nerveuse qu’efficace est inspirée de faits réels. Elle sera proposée plus tard en télévision, avec le soutien du Ministère des Armées.